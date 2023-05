Nicola Porro resta a Mediaset: "Mi hanno fatto sentire a casa"

31 maggio 2023 a

Nicola Porro farà ancora parte della squadra di Mediaset nella prossima stagione televisiva, e non solo. A dare l’annuncio è stato il diretto interessato, che con un tweet ha sgomberato il campo da tutte le indiscrezioni che lo volevano in procinto di passare alla Rai, dove c’è da colmare il vuoto lasciato sulla terza rete della tv di Stato dagli addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata.

“Fino ad oggi - ha scritto Porro - Pier Silvio, il Cav e i suoi dirigenti mi hanno fatto sentire casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia”. Ciò significa che continuerà ad essere al timone di Quarta Repubblica, il talk show di politica e attualità che va in onda su Rete4. Di conseguenza è sfumato il passaggio alla Rai, nonostante più fonti avessero dato la notizia di una trattativa avanzata. Nella giornata di ieri, martedì 30 maggio, Porro era stato avvistato negli uffici di Viale Mazzini: ciò lasciava presagire un accordo ormai imminente, invece il conduttore ha deciso di rimanere in Mediaset.

Stando a quanto riporta LaPresse, la Rai aveva offerto a Porro la conduzione di un talk del lunedì, quindi non al posto di Fazio, che nel frattempo ha firmato con Discovery ed è in procinto di passare a canale Nove. Alla fine, però, Porro ha deciso di rimanere alla conduzione di Quarta Repubblica e non è escluso che in futuro possa trovare ulteriore spazio nel palinsesto di Mediaset.