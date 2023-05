Otto e mezzo, Bersani suona la sveglia a Schlein: "Gente scoglion***, ora..."

31 maggio 2023 a

a

a

Pier Luigi Bersani suona la sveglia ad Elly Schlein perché se è vero che i guai del Pd non sono certamente colpa sua, è anche vero che lei in quanto segretaria dovrà trovare il modo di risollevare il partito. "La destra ha un governo e una coalizione, due cose che attraggono gli elettori. Il Pd e gli altri partiti hanno un’opposizione da fare e mostrare che è in costruzione una possibile alternativa, perché sennò gli elettori di centrosinistra sono demotivati, che siano elettori del Pd, dei Cinque stelle o altri", dice Bersani ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 31 maggio. "Campo largo non vuol dire niente, bisogna creare un’alternativa. Come le destre hanno marcato la loro identità, vuoi far vedere alla gente di centrosinistra, che non è scomparsa ma solo scoglion***, che su due o tre temi come giustizia, sanità e fisco sei presente? Vogliamo farci vedere insieme su un palco non a parlare di alleanze ma di problemi che interessano alla gente?".

"Mettetevi comodi": Schlein da ridere, la sparata dopo la batosta del voto

E ancora: "Dopo dieci anni di disavventure del Pd prendersela con una che è lì da due mesi con giudizi sprezzanti e generosi è secondo me fuori dal mondo", prosegue Bersani. "Schlein rischia come si rischia quando non si prende abbastanza iniziativa. Bisogna che faccia una discussione politica a fondo sia nel partito che con le altre opposizioni per portarli al corpo grosso dei problemi che ha la gente oggi: l’inflazione, il salario minimo, sanità che sta venendo giù, il fisco che sta perdendo progressività. Tre o quattro cose e su queste organizzare il partito, far campagna e cercare di costruirci attorno qualcosa di visibile con le opposizioni".