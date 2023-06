Ilary Blasi, “non sei Belen”: caos all'Isola, il motivo assurdo

02 giugno 2023 a

Helena Prestes sta attuando all’Isola dei Famosi una tattica che a volte paga nei reality: quella di dipingersi come vittima del gruppo, che diventa “branco” brutto e cattivo. Per questo motivo alcuni naufraghi sono arrivati a litigare con la modella, che ha dei modi di fare a dir poco discutibili. Nell’ultimo daytime si è vista Helena bisticciare per il riso, che era stato diviso in parti uguali per tutti.

La modella ha avuto un battibecco con Andrea Lo Cicero, che l’ha accusata di essere maleducata: “Sei tu il maleducato - è stata la risposta - non mangio mai qui. Che odio, persona di me***”. Lo Cicero ha sbottato: “Non capisce un ca***. Ha voluto mettersi da parte, non può stare con due piedi dentro una scarpa. O stai con noi oppure no. Deve prendere delle decisioni ed essere coerenti”. Il secondo round è poi avvenuto tra la Prestes e Marco Mazzoli, stavolta per i cocchi.

La modella ha lamentato l’assenza di uno dei cocchi, Mazzoli l’ha accusata di averlo mangiato. “Ho conosciuto false e vittime come te in vita mia - si è intromesso Lo Cicero - vale far passare gli altri per quello che non sono”. Mazzoli si è poi sfogato in un confessionale: “Lei vuole fare il Raz Degan dei poveri. Ma dove vuoi andare? Non sei una sua unghia e non sei bella come Belen Rodriguez. Meno, meno”.