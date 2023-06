Mara Venier: "A letto come va?". Ed Elettra Lamborghini sconvolge il pubblico

06 giugno 2023 a

Vietato chiedere a Elettra Lamborghini se lei e il marito Afrojack abbiano in cantiere un figlio. Ma se il discorso si sposta sulla passione erotica, allora tutto cambia. Piccantissimo siparietto tra la cantante, ereditiera e influencer emiliana e Mara Venier, in studio a Domenica In su Rai 1. L'intervista parte su toni piuttosto seri e assai poco spensierati: il periodo buio, spiega la giunonica interprete di hit come Caramello e Pistolero, "è iniziato l'anno scorso a settembre... Io non voglio usare la parola depressione, perché la depressione è proprio una malattia e io adesso sto vivendo un periodo sereno"), per poi virare su argomenti un po' più leggeri.

Innanzitutto, l'amore: "Io vivo per mio marito e il mio lavoro, e se vogliamo il mio cavallo. Mi considero una persona buona e quando ho visto tanta cattiveria mi sono molta rattristata... Io ci rimango male perché mi dispiace, cerco sempre di capire perché succedono determinate cose, magari questa persona ha avuto mille problemi, non riesce a trovare la sua strada e cerco di trovare del buono, ma è difficile". "L'unica cosa che io ho capito - le consiglia Zia Mara -, tra delusioni tradimenti e coltellate alle spalle, l'unica cosa è allontanarsi da chi non ci vuole bene, non bisogna avere rancore, io mi difendo dicendo non ti voglio".

Per fortuna che c'è Nick van de Wall, dj in arte Afrojack e marito di Elettra. "Io ho incontrato un angelo, io non so se ci vede però lo voglio salutare: 'Ti amo'. Io sono tanto fortunata. Ci siamo incontrati durante un festival, ci hanno presentati ma io non parlavo benissimo inglese. Poi lui ha iniziato a scrivermi su Instagram e mi ha invitata nel suo studio per registrare, io ero felicissima lui è un produttore importante. Quando sono andata non abbiamo più parlato di musica e ci siamo innamorati guardando le foglie di un albero, sentendo il vento. Giuro! Io poi ero super timida, sono molto timida con gli uomini, e gli ho detto: 'Se te provi a baciarmi io non ti voglio più vedere'".

Quindi la sorprendente rivelazione, che però non turba più di tanto la Venier: "Io da quando ho conosciuto lui non guardo nessun altro, sono diventata asessuata". Mara, per vederci chiaro, le chiede se marito e moglie abbiano rapporti sessuali regolari e la Lamborghini, scatenata, mostra i segni di succhiotti sul collo: "Eh i succhiotti - esulta la Venier, rivolgendosi addirittura al compagno Nicola Carraro -, ho una grande nostalgia adesso. Evviva i succhiotti, capito Nicola?".