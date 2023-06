Fiorello, bomba comunista: "Chi prende il posto di Fabio Fazio"

06 giugno 2023 a

L'addio alla Rai di Fabio Fazio è ancora oggetto di dibattito. In molti infatti si chiedono chi prenderà il suo posto a Che Tempo Che Fa. Tra questi Fiorello. Durante Viva Rai 2 il comico ha avanzato un nome clamoroso: "L'unico di sinistra", lo definisce. Si tratta di Piero Chiambretti. Il volto di Mediaset non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in Rai.

"Chiambretti è l’unico, l’unico soprattutto di sinistra, che vuole venire in Rai e non andare lì, a Discovery", ha detto il mattatore senza tanti peli sulla lingua. E ancora: "Chiambretti, bravo, vieni da noi ma sappi che saresti l'unico, perché da quando c'è Roberto Sergio in Rai non si vede un comunista manco a pagarlo oro. Ti prego, porta una bandiera rossa, perché in Rai sono finite tutte".

Fiorello, il sostituto di Fazio? "L'unico di sinistra": il nome grosso

Sbilanciandosi Fiorello non ha mai evitato l'ironia: "Visto che Cattelan ha dichiarato che non vuole prendere il posto di Fazio, sarebbe una bella idea Chiambretti di domenica a quell'ora lì. Viene da un posto dove guadagna a un posto dove non guadagna niente…". Se quello del comico è un retroscena o una semplice previsione non è dato sapersi. Certo è che in queste ore sono diverse le voci che circolano.