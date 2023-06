Veronica Gentili si "pappa" Belen? Mediaset, rumors: la scelta di Pier Silvio

07 giugno 2023 a

a

a

Tutto può cambiare e non solo in Rai. A Mediaset infatti qualcosa sembra muoversi per Veronica Gentili. Per la prossima stagione il suo nome è in lizza per affiancare, o addirittura sostituire, Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene, il programma di Italia 1. Al momento la giornalista è alla guida di Controcorrente, il talk dell’access prime time del weekend, eppure gli ascolti non sono ottimi. Lo share è quasi sempre sotto il 4 per cento.

Veronica Gentili, terremoto a Mediaset: "Chi la vuole", pazzesco effetto domino

Quanto basta a portare Pier Silvio Berlusconi, ad del Biscione, a cambiare le carte in tavola. La trasmissione - fa sapere TvBlog - potrebbe dunque non rivedere la luce in autunno, con la Gentili chiamata a sposare altri progetti. Solo qualche giorno fa alcuni rumors vedevano la Gentili lasciare Mediaset per passare in Rai. Un trasloco che però non sarebbe andato in porto. E così ecco che la giornalisti potrebbe finire nello show di Davide Parenti.

Colpaccio-Mediaset, clamoroso a Rete 4: chi è, cosa le affidano

A maggior ragione dopo che quella di quest'anno per Le Iene è stata una stagione di alti e bassi. Complice l’abbandono in corsa di Teo Mammucari, a causa di incomprensioni con lo stesso Parenti. Il timone, a quel punto, è passato alla sola Belen Rodriguez, affiancata da Max Angioni. Non resta dunque che attendere.