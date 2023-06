Isola dei Famosi, "ditemi se sta bene!": il dramma di Helena Prestes

13 giugno 2023 a

La produzione dell’Isola dei Famosi ha deciso di rivelare ai naufraghi che Silvio Berlusconi è morto. Il difficile compito è stato affidato ad Alvin: l’inviato speciale del reality condotto da Ilary Blasi si è recato dai concorrenti e li ha fatti sedere sotto le tende, dopodiché ha spiegato loro che il Cavaliere è passato a miglior vita. “Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia”, ha scritto Alvin sui social.

Tra l’altro proprio ieri, lunedì 12 giugno, sarebbe dovuta andare in onda la semifinale dell’Isola: ovviamente la morte di Berlusconi ha imposto un drastico cambio del palinsesto. Al momento non è ancora stato annunciato quando verrà recuperata la semifinale, ma ovviamente i concorrenti hanno ben compreso il momento particolare che sta vivendo Mediaset. La foto condivisa da Alvin trasmette il dispiacere dei naufraghi nell’apprendere della morte di Berlusconi: non si sa di preciso la reazione di ognuno di loro, ma sicuramente Helena Prestes non avrà preso bene la notizia.

La modella brasiliana aveva chiesto aggiornamenti sulle condizioni di Berlusconi qualche settimana fa, tra lo stupore generale. “Voglio sapere se Berlusconi sta bene. Sì? Allora sono contenta”, aveva dichiarato in zona nomination. In studio conduttrice e opinionisti erano apparsi un po’ perplessi, dato che pensavano che Helena avrebbe chiesto qualcosa sui suoi parenti. Stando a quanto si apprende, la modella dopo la notizia della morte sarebbe scoppiata a piangere e avrebbe preferito stare un po’ da sola.