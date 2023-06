Enrico Papi umiliato dalla Blasi e dalla regia di Mediaset: "Siediti!"

06 giugno 2023 a

Riesplode il caso Enrico Papi a Mediaset. Altra serata non facile all'Isola dei famosi, con il commentatore in studio bistrattato da tutti: dalla conduttrice Ilary Blasi (con la quale non scorre buon sangue, dopo la prima puntata si parlava addirittura di una telefonata ai piani alti di Cologno da parte dell'ex Lady Totti per "rimettere al suo posto" il collega troppo invadente), dall'inviato in Honduras Alvin, pure dal regista Roberto Cenci.

Tutto è legato al televoto flash per eleggere il primo finalista dell'edizione 2023. Primo dei tre duelli: Pamela Camassa batte nella gara in apnea la controversa modella brasiliana Helena Prestes (che sospetta che gli spettatori non la faranno vincere perché gli italiani "sono razzisti"). Dall'Italia, Papi ha protestato chiedendo di invalidare il duello ma sia Alvin sia la Blasi lo hanno zittito in malo modo, senza troppi riguardi.

Il Corriere della Sera infierisce sottolineando come all'ennesima iniziativa estemporanea dell'ex volto di Sarabanda, che si è alzato di scatto vagando per lo studio "impallando goffamente qualunque telecamera gli capiti a tiro, animato da entusiasmo come sempre immotivato", dalla sala regia l'espertissimo Cenci (nome storico di Mediaset) sia stato costretto a utilizzare il microfono di servizio per richiamarlo all'ordine con tono brusco e perentorio: "Siediti!". Non proprio il massimo...