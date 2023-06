Cruciani, l'accusa pesantissima: "Chi è il vero responsabile del rapimento di Kata"

16 giugno 2023 a

Si parla del caso di Kata, la bambina sparita nell'ex hotel occupato dagli immigrati, a Firenze, da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 16 giugno e Giuseppe Cruciani spiega che "la responsabilità è di chi ha rapito o fatto altro, e speriamo di no. Ma c'è anche un responsabile a monte, paradossalmente ancora più responsabile, perché se è vero che questo posto è occupato da nove mesi abusivamente e nessuno ha fatto niente per sgomberarlo i veri responsabili, oltre quelli che hanno preso la bambini - sbotta il giornalista - sono quelli, istituzioni in primis, che non hanno fatto nulla".

La bambina sparita nel palazzo occupato dagli immigrati



E Luca Toccalini della Lega aggiunge che "la scelta non è stata presa in quel momento in cui doveva essere presa. Perché il problema è anche la legge. Se vieni colto in flagranza puoi essere sgomberato immediatamente altrimenti possono passare mesi se non anni. Non è come quando ti rubano la macchina. Perché con la casa possono aspettare tutto questo tempo? Per questo noi vogliamo cambiare l'articolo 624 del codice penale. Se io vedo che hai rubato una casa prima ti butto fuori e poi si va a processo".