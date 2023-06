Myrta Merlino, "ve lo prometto": clamoroso annuncio in lacrime

16 giugno 2023 a

Un altro terremoto a La7: Myrta Merlino annuncia a L'aria che tira il suo addio alla rete di Urbano Cairo. Una separazione sicuramente più morbida rispetto alla traumatica rottura con Massimo Giletti, a Pasqua, ma è comunque un altro tassello che cade nel mosaico di successo del canale guidato dall'ad di Rcs. Le parole della Merlino in coda all'ultima puntata prima della pausa estiva del suo storico programma del mattino lasciano di stucco i telespettatori, ma non troppo gli addetti ai lavori.

Mezz'ora prima del "colpo di scena" in diretta, su Twitter il super-retroscenista Davide Maggio si era domandato, sibillino, se la conduttrice napoletana non potesse dare l'addio in diretta di lì a poco. E l'altro profilo Twitter CinguetteRai, sempre molto ben informato, la butta lì: "Per lei si parla di un ritorno in Rai", una voce che circola da quando il governo ha iniziato a mettere mano alle nomine (e, di riflesso, ai palinsesti) di viale Mazzini. Alla tv pubblica, la Merlino potrebbe ritrovare il suo amico Giletti. “Oggi per me è l’ultima puntata di L'Aria che tira", sono le parole, commosse, della Merlino, salutando i telespettatori circondata da tutti i suoi collaboratori, dal conduttore-ombra Francesco Magnani ai giornalisti, inviati, autori, tecnici di studio e regia.

"Ci rivediamo presto, ve lo prometto": Myrta Merlino dà l'addio a La7, guarda il video

Ringraziamenti in serie ai dirigenti e in special modo a Cairo, confermando i buoni rapporti tra i due. Un passaggio a volo d'uccello su quanto accaduto in questi "12 anni insieme", "da Berlusconi a Berlusconi", ricordando l'ultima grande notizia data questa settimana, la scomparsa del Cavaliere che ha chiuso un'epoca, per molti. "E poi le alluvioni, i terremoti, i disastri, troppi. E un evento come una donna al potere, Giorgia Meloni". Nessun addio formale e ufficiale a La7, dunque, ma il senso del commiato, della pagina che si volta definitivamente è chiaro. Ed è sibillina l'ultima frase rivolta ai telespettatori, dopo averli ringraziati perché "senza di voi nulla di tutto questo sarebbe stato possibile": "Noi ci rivedremo presto, prestissimo. Ve lo prometto". Dove e come ancora non si sa. O forse sì?