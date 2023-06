Miriana Trevisan scoppia in lacrime: "A un passo dalla morte", un calvario atroce

16 giugno 2023 a

Un ritorno in video per Miriana Trevisan, la showgirl, che si è raccontata a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1, la puntata è quella di venerdì 16 giugno. E il volto di Non è la Rai e Striscia la Notizia ha raccontato il calvario che ha dovuto attraversare circa tre anni fa, una battaglia che ha lasciato più di una ferita.

Miriana Trevisan, infatti, parlando della malattia che la ha colpita è scoppiata in lacrime: un racconto drammatico, toccante, quello che partiva dal giorno in cui le trovarono un tumore all'utero.

"La mia malattia l’abbiamo un po' tutti in famiglia ed è l’endometriosi ma è una malattia molto dolorosa di cui non si parla mai e questa malattia mi ha portato poi a rischiare di morire - ha premesso Miriana Trevisan -. Io non avevo più l’utero avevo due masse grandissime che si vedevano proprio fisicamente", ricorda con dolore.

E ancora: "C’è stato il Covid quindi poi tra mio figlio che stava molto male con l’asma, poi una mia zia che stava male e che per me era come una seconda madre e mio padre Loris che si è ammalato in quel periodo… quindi io proprio mi ero dimenticata di me stessa", ha spiegato rivolgendo un appello a tutte le donne, quello alla prevenzione. Parole, quelle di Miriana Trevisan, degne della massima attenzione.