Rita Dalla Chiesa contro Fazio e Littizzetto: "Basta, cosa non accettano"

Roberto Tortora 15 giugno 2023 a

a

a

Rita Dalla Chiesa contro Fabio Fazio. La polemica è scoppiata sul settimanale NuovoTV, al quale la figlia del generale ha concesso un’intervista. Il tema, ovviamente, è la separazione del conduttore di Che Tempo Che Fa e di Luciana Littizzetto dalla Rai, notizia che ha già scatenato il chiacchiericcio da quando è stata data e che non accenna a placarsi. La Dalla Chiesa ha punzecchiato, di nuovo la coppia: “Quante inutili lamentele, hanno scelto loro di andare in un’altra rete, non accettano un pensiero diverso dal loro. Io ai miei tempi invece fui cacciata davvero”.

"Sono indignata": furia-Dalla Chiesa, lo sfregio di Fabio Fazio a suo fratello

Non c’è solo la questione Fazio-Rai, Rita Dalla Chiesa ha ripercorso le tappe della sua carriera e raccontato aneddoti curiosi. Uno di questi riguarda Marco Liorni, conduttore romano che sta per condurre una nuova edizione di Reazione a catena su RaiUno e la Dalla Chiesa dice di lui: “Non ho più avuto una trasmissione tutta mia. Liorni con me è stato molto carino. I miei amici mi chiamavano come ospite ma neanche tanto, lui mi ha offerto una presenza fissa nel suo ItaliaSì!".

"Vuol venire, ma non si vergogna?": Rita Dalla Chiesa scatenata, chi massacra con una frase

Anche Rita Dalla Chiesa, poi, si è unita in queste ore al coro di voci e di omaggi nei confronti di Silvio Berlusconi, ex-capo di Forza Italia di cui lei è una deputata. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, l’ex-conduttrice di Forum ha avuto parole emozionanti per il Cavaliere, scomparso lo scorso 12 giugno: “Era sempre più vicino a chi non aveva che alle persone che avevano, me lo porterò dietro come insegnamento di vita”. Intervistata anche dai giornalisti accalcati in Piazza del Duomo, Rita Dalla Chiesa ha espresso un ultimo pensiero a margine dei funerali dell’ex-premier: “Noi di Forza Italia saremo molto forti e compatti per portare avanti le sue volontà. L'omelia in chiesa? Bella, sembrava quasi scritta da lui".