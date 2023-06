Bonolis e Bruganelli, la profezia di Laura Freddi: "Cosa dovranno proteggere"

Roberto Tortora 07 giugno 2023 a

Tra moglie e marito non mettere… la ex. La questione riguarda la separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dopo più di 20 anni di relazione e tre figli in comune e ufficializzata tramite un’intervista rilasciata a Vanity Fair. La ex è Laura Freddi, ospite invece di Serena Bortone al talk di Rai 1 Oggi è un altro giorno. A domanda della conduttrice su cosa ne pensasse della rottura tra la Bruganelli e Bonolis, la Freddi ha confessato di essere dispiaciuta per la notizia, ma è anche convinta che i due saranno in grado di gestire la situazione, mettendo al primo posto i loro figli e la loro famiglia. Queste le sue parole: "Sono persone molto intelligenti. Hanno una forte complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per tanti anni. Credo che dovranno proteggere la loro famiglia, che è la cosa più importante. Mi dispiace, però. Conosco bene Paolo e negli ultimi anni ho conosciuto meglio Sonia. Mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. Sono rapporti lunghi. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose".

Quella tra Paolo Bonolis e Laura Freddi, invece, è una storia che risale al passato remoto, cinque anni dal 1990 al 1995. Un rapporto che all’epoca finì perché la showgirl espresse il desiderio di diventare madre e Bonolis, che di figli ne aveva già due, non era all’epoca pronto. Nonostante la rottura, entrambi sono rimasti in ottimi rapporti.

All’inizio della relazione con la Bruganelli, Bonolis ha dovuto gestire la difficoltà di rapporto tra le due donne, perché quest’ultima non vedeva di buon occhio la ex. Negli ultimi anni, invece, le due donne si sono molto avvicinate, al punto di diventare addirittura amiche. Lo saranno ancora e forse in futuro, chissà, gli amici saranno in tre: Sonia Bruganelli, Laura Freddi e Paolo Bonolis.