Tg1, rivoluzione-Amadeus: mai visto prima sulla rete ammiraglia Rai

Sarà un Tg1 Mattina extra large quello che, da domani mattina, accompagnerà i telespettatori mattutini di RaiUno dalle 6.30 fino alle 9. È questa la prima vera grande rivoluzione firmata da Gianmarco Chiocci, da poche settimane alla guida del primo telegiornale Rai.

Un tg più aperto nel quale ci sarà spazio per l’approfondimento, le storie, i collegamenti con gli inviati e le grandi interviste con i protagonisti maggiormente in vista.

Il primo colpo messo a segno dal team Chiocci, in tal senso, è davvero di quelli ad effetto. Nella prima edizione del nuovo Tg1 Mattina, infatti, ci sarà spazio per un’intervista esclusiva a Elon Musk, fondatore di Tesla e dallo scorso anno nuovo proprietario di Twitter, passato in questi giorni per l’Italia.

Un morning news, dunque, quello che aprirà il nuovo palinsesto di RaiUno con maggiori contenuti e formati innovativi che, dopo la tradizionale rassegna stampa, in onda dalle 6.30, darà spazio al “fuoriTg” nel quale il conduttore che di settimana in settimana sarà chiamato a dare il buongiorno, tastando il polso del Paese al risveglio.

SI PARTE CON GIORGIA

A inaugurare il nuovo spazio sarà Giorgia Cardinaletti, affermata conduttrice del Tg1 delle 20 che i telespettatori ritroveranno in una fascia oraria insolita. Anche se è proprio Giorgia, ben lieta di celebrare questo nuovo battesimo, a spiegarci come di fatto sia una decisione presa in coerenza con quanto sta già avvenendo da un po’, ovvero l’alternarsi in conduzione al mattino, a turno, di volti che abitualmente compaiono in altre edizioni. «Proseguiamo come abbiamo fatto già con la rassegna stampa nella quale una settimana al mese un conduttore dell’edizione serale si mette a disposizione. Ora partiamo con questo nuovo spazio interamente firmato dal Tg1» ci racconta proprio la Cardinaletti.

Un modo in più attraverso il quale i mezzibusti del Tg1 hanno imparato a sentirsi ancor di più una squadra sempre pronta ad affrontare nuove sfide «anche continuando ovviamente a collaborare con i colleghi del daytime, prima di passare la linea a UnoMattina che partirà alle 9» ci ha spiegato l’anchorwoman Rai.

Sfide e novità assolute, insomma, come quella che vedrà entrare nel vivo del Tg1 anche la satira di Osho, ovvero il vignettista Federico Palmaroli, famosissimo sul web per le sue interpretazioni in libertà di ogni possibile smorfia o mimica facciale, tanto da far dire ai protagonisti, soprattutto della politica, cose quasi sempre indicibili (ma non così impensabili...).

Dopo la canonica edizione del notiziario delle 8, l’altro nuovissimo spazio: il caffè con un ospite speciale. Un personaggio del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport con il quale fare una approfondita chiacchierata a 360 gradi che, senza perdere mai lo spirito del contenuto giornalistico, lasci spazio a racconti, aneddoti e, perché no, nuove notizie sulla carriera, le prospettive e i suoi punti di vista sulla strettissima attualità.

Il primo super ospite chiamato a inaugurare il nuovo Tg1 del mattino sarà un vero portafortuna, o meglio, uno che ormai al successo in Rai dà del tu: il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus.

...TANTE ALTRE SORPRESE

Molte altre saranno le sorprese, così come gli ospiti che di giorno in giorno si racconteranno (e si faranno raccontare) nel nuovo Tg1 Mattina. Già confermata, in tal senso, la presenza in una delle prossime mattine di Gigi D’Alessio, ovvero colui il quale, forse per primo in assoluto, ha portato non troppo tempo fa per la prima volta un pianoforte nello studio del Tg1. Quale sarà la musica lo si capirà a breve. Con uno spazio che, coraggiosamente, prende il via proprio all’inizio dell’estate. Un periodo utile per capire se davvero, come ha ampiamente dimostrato Fiorello sul secondo canale col varietà, anche per le notizie, raccontate in maniera meno cronachistica, il mattino dell’audience continuerà ad avere l’oro in bocca.