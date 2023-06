Milly Carlucci, "ma che uomini sono?": caos giù dal palco, gelo su Rai 1

17 giugno 2023 a

a

a

"Ma che uomini sono?". Una Milly Carlucci scatenata e sconcertata sul palco dell'Arena di Verona. Su Rai 1 va in onda Cento anni in una notte, nuova produzione di un classico della lirica italiana e internazionale, l'Aida di Giuseppe Verdi, con la firma di Stefano Poda e diretta dal maestro Marco Amiliato.

"Una benedizione". Dolore dietro le quinte di Ballando, la rivelazione su Milly Carlucci

Una grande serata di musica, cultura e spettacolo disturbata però dal maltempo. Su Verona infatti il cielo plumbeo ha riversato una costante, leggera ma fastidiosa pioggerellina. E così molti dei 12mila spettatori presenti nello storico anfiteatro scaligero sono corsi a rifugiarsi sotto le gradinate. Un fuggi fuggi generale che ha lasciato senza parole la conduttrice di Ballando con le stelle: "Qua scappano tutti, ma che uomini sono?".

Per la cronaca, tra chi ha lasciato le prime file per non finire inzuppato ci sono il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e soprattutto la madrina e ospite d'onore Sophia Loren. Splendida a 88 anni, la divina attrice napoletana, leggenda vivente del cinema e simbolo della bellezza italiana nel mondo, è stata salutata anche dall'altro conduttore della serata, Amadeus, in un momento accompagnato dalla lunga e doverosa standing ovation del pubblico dell'Arena. In cielo, intanto, sfrecciavano le Frecce tricolori: loro sì incurante di nuvole e goccioloni.