Rai, "promozione in arrivo": chi è la donna che sta scalando Viale Mazzini

Una pesantissima promozione in arrivo? Le voci scuotono la Rai e puntano dritte dritte verso Lorena Bianchetti, fresca dell'intervista-scoop a Papa Francesco, proposta nel suo programma A sua immagine.

Ora, si mormora nei corridoi di Viale Mazzini, per lei sarebbe in arrivo un nuovo programma, un format tutto suo. Secondo quanto rilancia TvBlog, per lei si aprono le porte del pomeriggio su Rai 2, che già aveva frequentato. Da settembre, infatti, la Bianchetti condurrà un nuovo talk-show.

Secondo quanto si apprende, la trasmissione sarà settimanale, non quotidiana. Un programma in cui si rifletterà sui temi di attualità della settimana trascosra. Il programma sarà collocato nel weekend, tra il sabato e la domenica.

Insomma, prosegue il periodo d'oro della Bianchetti. Oltre al nuovo programma, riconfermata anche la conduzione del programma religioso di Rai 1, A sua immagine, realizzato in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, la Cei.