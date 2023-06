Gerry Scotti, clamorosa sconfitta: un caso a Mediaset

18 giugno 2023 a

Il game show di Gerry Scotti è in… caduta libera. La sfida del sabato con L’Eredità è stata vinta dal programma di Rai1 con uno scarto molto pesante per Canale 5: 24,9% di share contro il 17,7% di Caduta Libera. Scotti si è parzialmente riscattato in prima serata, con la replica de Lo show dei record che ha conquistato 1.587.000 telespettatori con uno share del 14,5%. Cifre lontane dal 19,5% fatto registrare con l’ultima puntata, ma essendo una replica il risultato è buono.

Anche perché è bastato per sconfiggere la concorrenza di Rai1, che con AAA genero cercasi si è fermata a 1.761.000 telespettatori pari al 12,8% di share. A proposito de Lo show dei record, si vocifera che nella prossima stagione televisiva possa esserci spazio per una nuova edizione. D’altronde, mettendo da parte le repliche, le puntate inedite hanno sempre messo insieme numeri importanti per Canale 5.

In più Gerry Scotti è una colonna portante di Mediaset, sebbene il suo quiz in fascia pre-serale non riesce a essere competitivo contro L’Eredità, che vince sempre la sfida diretta con margini importanti. Intanto gira voce che Scotti sarà confermato nel cast di Tu si que vales, che invece sembra destinato a perdere Belen Rodriguez, data in uscita anche da Le Iene.