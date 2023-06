Anna Tatangelo, la scelta di Mediaset: una grossa sorpresa dopo Silvia Toffanin

18 giugno 2023 a

Tempo di palinsesti estivi, tra programmi che vanno in vacanza e volti nuovi che arrivano in sostituzione. E anche Mediaset, ora, mette a posto le ultime caselle, tra le quali una delle principali: quella lasciata libera da Silvia Toffanin e il suo Verissimo, in onda il sabato e la domenica su Canale 5 con enorme seguito in termini di share.

Ma ora, la stagione di Verissimo è conclusa: Verissimo Le Storie, complice la scomparsa di Silvio Berlusconi, ha scelto di fermarsi un poco prima del previsto. Si tratta di una serie di repliche di alcune vecchie interviste arricchite con qualche contenuto inedito: la messa in onda era prevista anche per ieri e oggi, domenica 18 giugno, ma il Biscione ha cambiato i piani.

Al posto della Toffanin, ecco Beautiful, Terra amara e dunque il film Inga Lindstrom. E poi? E poi Mediaset ha scelto: il volto del sabato su Canale 5, durante lo stop di Silvia Toffanin, sarà Anna Tatangelo, in onda da sabato 24 giugno. Il programma è un gradito ritorno, Scene da un matrimonio, che inizierà alle 14.10 e terminerà alle 15.45. Insomma, Anna Tatangelo torna in video. Dopo di lei una maratona di Un altro domani fino alla messa in onda di Caduta Libera, il quiz in fascia pre-serale condotto da Gerry Scotti.