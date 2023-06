Rai, il "vaffa" di Stefania Orlando? Fuga di massa, cosa sta succedendo

18 giugno 2023 a

Stefania Orlando ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ha dato qualche indizio sul suo futuro televisivo. È probabile che nella prossima stagione non si vedrà più in Rai: sebbene desideri continuare a fare i suoi interventi a La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano, è probabile che la Orlando migri verso Discovery.

“Qualcosa bolle in pentola ma non in Rai”, ha dichiarato nell’intervista. Un eventuale abbandono alla Rai non sarebbe facile per lei, che è sempre stata affezionata alla tv di Stato, sebbene sia stata Mediaset con il Grande Fratello Vip a rilanciarla a livello televisivo negli ultimi anni. In attesa di capire cosa le riserverà il futuro, e soprattutto se eventuali progetti con Discovery dovessero realmente concretizzarsi, la Orlando sarà in onda su Real Time con un nuovo programma dal titolo Sort your life, ovvero Ogni cosa al suo posto.

Si tratta di un format curioso: la Orlando entrerà nelle case degli italiani insieme ad altre tre persone e assisterà allo svuotamento delle abitazioni. Tutti gli oggetti vengono esposti sul pavimento di un magazzino, dopodiché i proprietari possono decidere cosa tenere e cosa invece buttare. Assieme alla Orlando ci saranno Mariapaola (conosciuta sul web con il nome di Ripulisti), Elena (detta anche Rinchiudetely) e Rulof.