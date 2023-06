Flavio Insinna, "mai una felicità piena": la bomba sull'addio all'Eredità

20 giugno 2023 a

Flavio Insinna ha detto ufficialmente addio a L’Eredità: l’ultima puntata è andata in onda domenica 18 giugno, nella prossima edizione non sarà più alla conduzione dopo cinque anni ricchi di soddisfazioni. Ai microfoni di SuperGuidaTv Insinna ha ripercorso la sua esperienza nel game show di Rai1, iniziata tra l’altro con il difficile compito di sostituire Fabrizio Frizzi.

“Sono arrivato a L’Eredità quando Fabrizio è venuto a mancare - ha dichiarato - e pertanto non ci potrà mai essere una felicità piena. Lo oserei definire piuttosto un viaggio quasi perfetto. Il camerino è rimasto come Fabrizio lo aveva lasciato, sobrio e semplice. Il suo sorriso mi accompagna tutti i giorni. Basta che alzo gli occhi prima di entrare in studio per rendermi conto che lui è con me”.

Insinna non ha dimenticato di mostrare gratitudine nei confronti di chi lo ha scelto e gli ha permesso di vivere una bellissima esperienza alla conduzione de L’Eredità: “Non smetterò mai di ringraziare il direttore Orfeo e Carlo Conti che mi diedero la benedizione per la conduzione del programma. In questi anni sono riuscito a creare un bel legame con il pubblico. Sono felice nel sapere che anziani, persone sole, coppie, famiglie, bambini, malati in ospedale, seguano il programma”.