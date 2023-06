Alessia Marcuzzi, per lei in Rai si mette male: "Non si parte"

21 giugno 2023 a

Boomerissima slitta? La trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi su Rai 2 potrebbe non partire a settembre, come si era detto in un primo momento. A svelarlo il portale TvBlog: "Si sta decidendo la sua reale collocazione, anche se in un primo momento si era parlato di settembre". Il programma è stato uno dei più seguiti della stagione televisiva che sta per concludersi. Anche per questo, la conferma di una seconda edizione è arrivata già da tempo.

Ora, stando alle ultime indiscrezioni, gira voce che Boomerissima verrà quasi sicuramente posticipata, probabilmente all'autunno. Nessun cambiamento, invece, sul giorno della messa in onda, che dovrebbe essere sempre il martedì. "Pare che il debutto si sposterà un pò più in là, nel corso del prossimo autunno, sempre su Rai 2 e molto probabilmente sempre di martedì", si legge su TvBlog.

La presentatrice, intanto, sarà sul palco di "Italia Loves Romagna", l’evento organizzato per aiutare i cittadini dell’Emilia Romagna colpiti dall'alluvione il mese scorso. Il concerto andrà in onda in diretta sabato prossimo su Rai 1. La Marcuzzi, come riportato dal portale DavideMaggio.it, sarà tra gli ospiti non musicali insieme al conduttore e direttore artistico di Sanremo Amadeus, l'attore Giorgio Panariello e la giornalista Francesca Fagnani.