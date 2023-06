Mediaset "cancella" Barbara Palombelli: la scelta dopo l'addio a Stasera Italia

21 giugno 2023 a

a

a

Stasera Italia chiude definitivamente i battenti. Stando a quanto riporta Blogo, l’addio di Barbara Palombelli aprirà una serie di cambiamenti su Rete4. Innanzitutto il programma finirà in soffitta, o meglio subirà un cambio di denominazione: questo perché ormai da cinque anni i telespettatori identificavano Stasera Italia con la Palombelli, fatta eccezione per i fine settimana e per l’estate che comportavano la conduzione di Veronica Gentili.

Nicola Porro "dichiara guerra" a Lilli Gruber: dopo una lunga trattativa con Mediaset...

Nell’access prime time di Rete4 ci penserà Nicola Porro a sostituire la Palombelli: l’idea è di creare un marchio inedito che possa generare una maggiore identificazione. La cosa curiosa è che il lunedì Porro si darà la linea da solo, dato che dopo il programma di approfondimento andrà in onda come al solito Quarta Repubblica, che è stato confermato anche per la prossima stagione televisiva.

"Pier Silvio, è finita". Lascia anche la Palombelli: l'annuncio in diretta | Video

Lo scorso venerdì la Palombelli è andata in onda per l’ultima volta con Stasera Italia e ha ringraziato l’azienda e i telespettatori: “Quando cinque anni fa Pier Silvio Berlusconi mi propose di condurre tre programmi al giorno, io l’ho presa come una grande sfida atletica, quasi olimpica. Come fare una maratona, l’abbiamo fatta. Il divertimento di Stasera Italia per me finisce qui”. Ma a quanto pare a terminare è il programma stesso, non solo la conduzione della Palombelli.