Cruciani e Kata, "la cosa incredibile": la bomba sul sindaco Pd

"La cosa incredibile di tutta questa vicenda è che adesso c'è lo scaricabarile, è vero che il Comune ha chiesto lo sgombero qualche mese fa ma è anche vero che il sindaco si è limitato a fare il compitino": Giuseppe Cruciani, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha detto la sua sulla scomparsa della bambina peruviana di 5 anni, Kata, di cui si sono perse le tracce da quasi due settimane. La piccola viveva con la sua famiglia all'interno dell'ex hotel Astor, una struttura occupata fino a poco tempo fa soprattutto da stranieri.

Tornando a parlare del sindaco Dario Nardella, poi, il conduttore de La Zanzara su Radio24 ha aggiunto: "Non mi sembra che abbia sguizagliato all'interno dell'hotel Astor i vigili urbani o comunque le forze che sono di sua competenza. Come succede spesso, ha lasciato che le cose andassero. Perché comunque all'interno dell'hotel Astor i riflettori si sono accesi nel momento in cui è sparita una bambina". Secondo Cruciani, però, si sarebbe dovuta prestare maggiore attenzione a quella struttura anche prima quando, ha continuato il giornalista, "sono successe cose gravi: una persona si è buttata dal secondo piano, i reati venivano commessi ogni secondo, per cui c'era una situazione di illegalità totale".