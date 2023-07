Mediaset, dopo la d'Urso... chi viene silurato: nomi pesantissimi

01 luglio 2023 a

È un’estate bollente per quanto riguarda i palinsesti televisivi. Sia la Rai che Mediaset sono alle prese con grossi cambiamenti, uno dei quali è stato annunciato proprio nelle ultime ore: Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio Cinque e potrebbe rimanere senza programmi fino alla scadenza del contratto, prevista per la fine di dicembre 2023. Molto probabilmente a prendere il suo posto sarà Myrta Merlino, in arrivo da La7.

A Mediaset ci sono dei punti fermi per quanto riguarda le condizioni: Maria De Filippi e Gerry Scotti giocano in una categoria a parte e non sono minimamente in discussione, mentre Alfonso Signorini sarà ancora al timone del Grande Fratello Vip nonostante le polemiche della scorsa edizione che avevano comportato un intervento diretto di Pier Silvio Berlusconi. Dopo la d’Urso ci sono però altre conduttrici di peso che rischiano di saltare ufficialmente: al momento Belen Rodriguez si trova fuori da tutto, sia da Le Iene che da Tu si que vales.

Chi pure rischia di trovarsi senza più programmi da condurre è Ilary Blasi: l’Isola dei Famosi è stato un flop sia in termini di ascolti che di interesse social e mediatico. Praticamente hanno tirato più le vicende personali della Blasi che i naufraghi… È probabile quindi che l’Isola venga accantonata assieme alla conduzione di Ilary, dato che Mediaset non ha più intenzione di fare contratti senza avere le idee chiare sui programmi da mandare in onda.