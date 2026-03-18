Pier Silvio Berlusconi, la proposta a Fiorello è un terremoto

"Con Fiorello ho un rapporto molto bello, di grande simpatia, e vivo tutto con grande ironia. L'unica critica che gli posso muovere è che dovrebbe venire a fare un po' di televisione da noi. Ma sto scherzando". Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, group Chairman e Ceo di Mfe MediaForEurope, in occasione di un incontro con la stampa presso gli studi di Cologno Monzese, con riferimento all'ironia di Fiorello sul caso Corona.

Ma c'è stato spazio anche per una riflessione sul prossimo appuntamento elettorale. "De editore non voglio esprimere la mia opinione, anzi abbiamo dato voce a entrambi gli schieramenti sempre e comunque. Da cittadino dico senza alcun problema che votare è importante, perché è una questione fondamentale per il nostro paese. Io voterò, non so se domenica o lunedì mattina. Voterò convintissimamente Sì, non per motivi politici ma di civiltà e modernità, per essere al passo con i tempi di un paese democratico, civile e moderno", ha detto Berlusconi. Parlando ancora del referendum, Berlusconi ha spiegato: "Lo ritengo talmente tanto un tema di civiltà e modernità che i politici di un paese moderno devono affrontare e risolvere evolvendo nel loro lavoro. Detto ciò basta vedere quanto dibattito c’è in Italia su questo argomento che sembra puramente politico ma non lo è non deve essere di destra o sinistra, ma di modernità e rivolgersi ai cittadini penso che sia la cosa giusta".