Augusta Montaruli, rivoluzione in Rai: "Oggi si compie il primo passo"

03 luglio 2023 a

a

a

Augusta Montaruli non le manda a dire. Il nuovo corso della Rai è iniziato e la parlamentare di Fratelli d'Italia, vicepresidente di FdI in Vigilanza, ha sottolineato e rivendicato i risultati raggiunti dalla maggioranza e dal governo. Le sue parole sono chiarissime: "L’esito del CDA sul contratto di servizio è il segno di una visione trasversale e lungimirante sul servizio pubblico che ci fa ben sperare per il futuro grazie all’apporto positivo dei nuovi vertici e alla loro solida visione dell’azienda.

Nell’attesa dell’esame in commissione di vigilanza siamo felici di un nuovo corso che ha messo l’evoluzione della Rai al centro e ha affrontato la modernizzazione del servizio senza trascurare la sostenibilità economica. Oggi si compie un primo passo che già testimonia la competenza e la serietà di un lavoro attento alle problematiche ereditate e alle sfide future da affrontare che abbiamo avuto occasione di indicare nella recente audizione in vigilanza".

"Andiamo in vacanza... diciamo". Mannoni sfiora le lacrime: è addio alla Rai?

Insomma una nuova stagione è iniziata in viale Mazzini e il cambio della guardia, con i nuovi vertici Rai, comincia a dare i primi frutti, come ha sottolineato la stessa Montaruli. Il vento è cambiato dalle parti del servizio pubblico e le novità non sono affatto finite...