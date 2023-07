Maurizio Mannoni lascia la Rai? "Andiamo in vacanza... diciamo"

02 luglio 2023 a

Maurizio Mannoni sfiora le lacrime. Il conduttore di Linea Notte saluta il pubblico di Rai 3 con un commovente messaggio. Il suo ritorno, finita la pausa estiva, potrebbe infatti non essere scontato. E così il giornalista si rivolge direttamente a Giovanna Botteri in collegamento.

"Non puoi". Anche Mannoni lascia la Rai: Giovanna Botteri sotto choc in diretta

"Io e Patrizia (Senatore, ndr) ti salutiamo. Tu continuerai ad andare in onda perché sei corrispondente Rai per tutte le testate, ma poi continueranno a vederti i nostri telespettatori perché da lunedì inizia la versione estiva di Linea Notte con gli altri colleghi del Tg3 alla conduzione. Io e Patrizia ce ne andiamo in… vacanza diciamo… in vacanza. Dopo di che… vediamo… non lo so… magari qualcosa succederà, o forse nulla. In caso insomma è stato bello percorrere questa lunga strada. La nostra è stata una lunga strada".

Solo qualche ora prima Mannoni ha lasciato intendere un addio. "Magari qualcosa succederà o forse nulla. È stato bello percorrere questa lunga strada, lunghissima, assieme". Commossa anche la Botteri che ha tentato di rassicurare: "Noi non siamo preparati, non siamo pronti, quindi non puoi farlo. Non è mai detta l’ultima parola". Ma per il conduttore potrebbero non esserci sorprese: "Su questo francamente non so cosa dirvi. Quello che verrà si vedrà, grazie a tutti per averci seguito con tanto affetto. Arrivederci".