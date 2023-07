Barbara D'Urso, "secondo quanto dicono a La7...": addio Mediaset, ora tutto torna?

08 luglio 2023 a

Dove andrà Barbara D'Urso dopo Mediaset? Una delle ipotesi che circola nelle ultime ore è che la conduttrice possa accettare uno scambio con Myrta Merlino e subentrare a La7. La Merlino, infatti, ha lasciato L'Aria che tira e da settembre sarà al timone di Pomeriggio 5. A raccontare di questo possibile "switch" è Massimo Galanto su Il Settimanale, secondo cui il passaggio della D’Urso a La7 potrebbe essere la risposta all’esigenza della rete di rivitalizzare il palinsesto.

“Secondo quando si apprende da via Novare, La7 sarebbe alla ricerca di un profilo di primo livello. Da qualche tempo si parla di contatti tra l’entourage di Barbara D’Urso e i vertici di La7 - scrive Galanto -. Un rumor ancora più consistente dopo l’ufficializzazione della separazione tra Mediaset e la conduttrice napoletana”.

Se le voci venissero confermate, la rete diretta da Andrea Salerno potrebbe potenziare il suo settore più debole, ovvero, l’intrattenimento, con una professionista del settore. Per quanto riguarda il palinsesto, per la presentazione ufficiale si dovrà aspettare martedì 11 luglio. Rumors parlano dell’arrivo di Massimo Gramellini nel weekend dopo l'addio a Rai 3. Per il resto dovrebbero restare una certezza i titoli di PiazzaPulita di Corrado Formigli, DiMartedì di Giovanni Floris e Propaganda Live di Diego Bianchi. Al mattino potrebbe tornare Tagadà e nell’access prime time Otto e Mezzo di Lilli Gruber, mentre L’Aria che Tira dovrebbe passare a David Parenzo.