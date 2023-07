Fiorello smascherato: "Come stanno davvero le cose", ribaltone in Rai

Roberto Tortora 10 luglio 2023 a

Via da… Via Asiago e dritti verso una nuova meta. È il progetto di trasloco di tutto il carrozzone di Viva Rai2, la popolare trasmissione condotta da Fiorello al mattino, nel famoso glass stradale accanto alla sede Rai romana. Nonostante la trasmissione sia un autentico successo della rete, non poche sono le polemiche che si sono susseguite durante tutto l’anno con i vicini del palazzo di zona. Innanzitutto i rumori e il caos acustico generato dall’accalcarsi di fan e curiosi che, fin dal mattino presto, si posizionano in strada con la speranza di incontrare Fiorello, quindi il caos generato dal programma stesso, che non disdegna momenti musicali e spettacoli in strada. Infine, i rifiuti lasciati per strada al termine del programma, che rovinerebbero il decoro urbano tutti i giorni.

Tutte polemiche rispedite al mittente dalla produzione, che si premura di fare pulizia dopo ogni puntata e che va in onda all’interno di un glass insonorizzato e che cerca di arrecare il minor disturbo sonoro possibile. Nonostante ciò, la convivenza tra i residenti e i dipendenti Rai del programma sembra arrivata al capolinea e sono già state individuate due location alternative alla storica via che ospita il palazzone di Radio Rai.

Fra queste due location - rivela TvBlog - si sceglierà quella che ospiterà la seconda edizione di Viva Rai2. Che andrà in onda a partire da novembre, sempre dalle 7 del mattino, dal lunedì al venerdì, in diretta sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. A metterci un punto è stato lo stesso Fiorello, con un video in cui ha spiegato le intenzioni di abbandonare la storica location di via Asiago. Con buona pace dei residenti. Fiorello aveva anche detto che il programma avrebbe varato la sua seconda stagione solo nel caso in cui si fosse trovata la location idonea, lasciando insomma intendere che i giochi fossero tutt'altro che fatti, eppure sempre TvBlog afferma con certezza che la seconda stagione si farà. Fiorello stava bluffano? Chissà...