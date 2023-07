Pier Silvio Berlusconi, non solo D'Urso: "Ho sofferto", che testa ha fatto saltare

10 luglio 2023 a

Nella lunga storia di Mediaset Barbara d'Urso non è la prima e non sarà l'ultima a essere sostituita da Pier Silvio Berlusconi. Accadde anche con Mike Bongiorno. A raccontarlo fu lui stesso ospite della concorrenza, di Fabio Fazio. All'epoca, nel 2009, il conduttore si confidò: "Adesso chi ha in mano il gruppo è il figlio, Pier Silvio. A Natale non è arrivato niente, ho chiamato un funzionario che mi ha detto 'come non ti hanno detto niente?' No a me non hanno detto niente'. 'Strano però sai non abbiamo soldi quindi non rinnoviamo il contratto. Ma pensa te... parlare di soldi? Io ho tanto lavoro, non ho bisogno di quello. Sono rimasto così male che tu non hai idea. Non mi hanno preavvisato, non mi hanno chiamato anche solo per dare un saluto 'grazie per tutti questi trent'anni che hai fatto qui con noi'".

Un racconto toccante, visto che Bongiorno raccontò che tutti "sparirono". Motivo per cui "ho sofferto molto. Lo puoi chiedere a mia moglie. Non è possibile lavorare con un gruppo per trent'anni e poi all'improvviso sei fuori e nessuno ti preavvisa o ti dice grazie". Ecco allora che Mike alzò la cornetta e chiamò niente di meno di Silvio Berlusconi: "Ho chiamato il patron […] la televisione l’ho fondata con lui. Sono passati più di cinque mesi, non mi ha mai richiamato".

Neppure il tempo riuscì a guarire le cicatrici: "Sono molto triste, ho fatto qualcosa di brutto, chissà cosa ho combinato. […] Ho cercato di fargli gli auguri a Natale, la segretaria mi ha detto: ‘C’è una lunga lista, la richiamiamo quando è il suo turno'". Nulla di più. E ad oggi il caso-d'Urso, anche lei silurata - a suo dire - senza preavviso, ha un precedente.