Nunzia De Girolamo, "ho i brividi": l'omicidio che la sconvolge

In onda Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, che riempiono il pomeriggio di Rai 1 con Estate in diretta. E anche nella puntata di oggi, giovedì 20 luglio, i due hanno approfondito dei casi di cronaca, sin dall'apertura della trasmissione.

E un caso in particolare ha scosso i conduttori. "C'è un mistero", ha premesso Nunzia De Girolamo introducendo un orribile caso di cronaca: a Pantianicco, provincia di Udine, un'anziana di 89 anni è stata trovata morta nella sua casa, con delle ferite che hanno fatto pensare subito ad un omicidio.

Dunque il collegamento con l'inviato sul luogo della tragedia, che ha confermato come "tutte le piste restano aperte": una rapina finita male, un delitto in famiglia e anche altre ipotesi investigative. In studio, un avvocato presente in veste di ospite, ha spiegato che considerato quanto trapelato sul caso ritenesse molto probabile che l'anziana conoscesse chi la ha uccisa. Tesi che ha scosso la De Girolamo: "Ho i brividi", ha commentato laconica e turbata.