Mediaset, la richiesta di Myrta Merlino: dichiarazione di guerra alla Rai

21 luglio 2023 a

Myrta Merlino inizia col botto. Dopo aver annunciato il suo arrivo in Mediaset, proprio su Canale 5 al posto di Barbara d'Urso, la conduttrice potrebbe anticipare Alberto Matano. Insomma, il Biscione avrebbe deciso di prendere in contropiede il competitor, la Rai. E così - riferisce Giuseppe Candela su Dagospia - gira voce che il contenitore pomeridiano di Canale 5 potrebbe debuttare già lunedì 4 settembre per provare a fidelizzare, giocando d'anticipo su La Vita in Diretta il cui ritorno è previsto per l'11 settembre.

La Merlino a quel punto sfiderebbe l'amica Nunzia De Girolamo, alla guida di Estate in Diretta con Gianluca Semprini. Intanto fa ancora discutere la scelta di Pier Silvio Berlusconi di mettere alla porta la d'Urso. Dietro la decisione, ha comunque precisato la stessa Merlino, una vera e propria svolta.

"I vertici Mediaset hanno intercettato il vento di una nuova epoca - sono state le sue parole -, c’è stato un tempo in cui la tv generalista era innanzitutto svago, sogno, fuga, mentre oggi in un mondo così difficile da capire, con un senso di incertezza e fragilità crescere, l’informazione deve essere semplice e chiara, per tutti, ma deve dare strumenti per orientarsi". Da qui la stoccata a chi l'ha preceduta: "Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure".