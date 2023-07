In onda, la profezia di Paolo Mieli: "Chi volerà al 25 per cento"

21 luglio 2023 a

Paolo Mieli, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In oda, su La7, nella puntata del 21 luglio, dopo aver visto il sondaggio di Alessandra Ghisleri, che è in collegamento, fa la sua profezia sul Pd di Elly Schlein. "Io dico che la Schlein prenderà il volo e andrà verso il 25 per cento", dichiara il giornalista e storico. Che poi ironizza: "Io le previsioni le sbaglio ogni tanto...".

Il sondaggio della Ghisleri pubblicato su La Stampa dà il centro destra al 44,9% dei consensi, mentre il centro sinistra, nonostante la crescita del Pd, rimane ancorato al 25,3%. Perché se da una parte il partito di Elly Schlein sale dello 0,2% arrivando al 21%, dall'altra c'è Alleanza Verdi e Sinistra che perde la stessa percentuale fermandosi al 2,3% e + Europa con la performance invariata al 2%. Nell'opposizione al governo Meloni cresce, seppur di poco, il Movimento Cinque Stelle: con un più 0,2% arriva a 16,5% dei consensi mentre Azione di Calenda perde 0,1% (4,1) a favore di Italia Viva di Renzi che con la stessa percentuali raggiunge il 4%.

"Facendo un semplice conto e calcolando una possibile affluenza tra il 55% e il 60% alle prossime elezioni del 2024 - alle scorse elezioni del 2019 aveva votato il 56% degli aventi diritto - il salario minimo potrebbe rappresentare una spinta per l'indicazione del voto per il 6% - 7% dei partecipanti al voto e il 3% - 4% degli aventi diritto", scrive la Ghisleri snocciolando i numeri sugli elettori del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che si ancorano principalmente a una scelta obbligata in cui la proposta del salario minimo deve essere accettata in qualsiasi caso con apici che superano il 70,0% nell'approvazione del progetto".