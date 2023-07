In onda, Dragoni inchioda Bonelli sul clima: "Fosse per lui andrei in galera"

26 luglio 2023 a

a

a

Si parla del reato di negazionismo climatico, da Luca Telese e Marianna Aprile a In onda, su La7, nella puntata del 25 luglio e il giornalista Fabio Dragoni si scontra con il leader dei Verdi Angelo Bonelli: "Si utilizza lo stesso schema della pandemia. Come con i vaccini. Lo schema di gioco è lo stesso e si applica sulla storia del clima", attacca il giornalista de La Verità. "Io mi godo questi momenti di libertà, finché andrà al governo Bonelli. Andrò in galera fosse per lui" e Bonelli: "Mi piacerebbe, ma purtroppo non sarà così", ribatte il leader dei Verdi.

Qui il botta e risposta tra Fabio Dragoni e Angelo Bonelli

"Condannare chi nega le colpe dell'uomo?": Cruciani demolisce la verde Eleonora Evi | Video

"Se il termometro mi dice che ci sono 38 gradi, io non nego che faccia caldo. Negazionista è colui che nega la Shoa, cosa c'entra qui la Shoa? Io rilevo la stupidità delle ricette poste in essere. È scienza dire di spegnere la macchina sennò si scioglie il ghiacciaio?", insiste Dragoni. "Le loro ricette porteranno alla disoccupazione e alla deindustrializzazione. Se siete convinti che c'è troppa Co2 e che è prodotta dall'uomo, come mi spiegate i dati della Nasa che dicono che nel 2020 in cui siamo stati tutti fermi è continuata ad aumentare? Vi invito ad avere toni meno assertivi, secondo me c'è ancora tanto da imparare", conclude il giornalista.