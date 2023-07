Fabio Fazio sbotta contro la Rai: "Impropriamente oscurati, ridateci tutto"

27 luglio 2023 a

Prosegue la diatriba tra Fabio Fazio e la Rai per la gestione delle pagine social di Che Tempo Che Fa. Nonostante l'addio alla tv di Stato del conduttore e il trasloco della trasmissione sul canale 9, Viale Mazzini si è tenuta i profili web. Apriti cielo. Prima Filippa Lagerback, ora Fazio. Nel mirino la scelta di far diventare l'account un "Archivio del programma". "Impropriamente oscurati - esordisce in un video diffuso su Twitter lo stesso Fazio -. Siamo in attesa che ci rivengano consegnati, perché quanto accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio a chi lo ha fatto".

Ma non è detto che i profili tornino nelle mani del conduttore: "Nel caso non dovessimo tornarne in possesso, ne apriremo di nuovi e ve ne daremo notizia". Finita qui? Niente affatto: "Fa piacere che tengano a Che Tempo Che Fa, un po' tardivamente".

Poco prima era stata la Lagerback a prendersela con la Rai: "Ditemi - andava criticando - a cosa servono le pagine social che non saranno attive ma solo di archivio". E Fazio aveva ricondiviso la storia dell'amica. In totale sono tre le pagine della discordia: Facebook che conta 1,3 milioni di Mi Piace e 2 milioni di follower, quello Twitter in cui vi sono 560mila seguaci e quello Instagram che ha circa 600mila follower.