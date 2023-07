Enrico Papi, il colpaccio: cosa condurrà su Italia 1

29 luglio 2023 a

Mediaset ha deciso di puntare su Enrico Papi per la prossima stagione televisiva. E così l'opinionista non solo sarà alla conduzione de La Pupa e il Secchione, ma avrà anche un game show musicale tutto suo. Secondo un retroscena riportato da Nuovo Tv, si tratterebbe di Name that tune – Indovina la canzone, che approderebbe così su Italia 1 dopo che lo stesso Papi lo ha portato al successo su Tv8.

Il conduttore ha trascorso diversi anni a Tv8: era il periodo in cui molti pensavano che non sarebbe più tornato in televisione. Poi il ritorno a Mediaset con Scherzi a parte: mentre la prima edizione riuscì a conquistare i telespettatori, la seconda invece non avrebbe ottenuto i risultati sperati dall’azienda. A seguire ecco un altro programma su Mediaset, Big Show, che era di Andrea Pucci. Anche in quel caso, però, gli ascolti non sarebbero stati entusiasmanti. Infine il colpo di scena: il ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi, che lo ha avvicinato ancora di più al pubblico di Mediaset. Anche se non tutti lo hanno apprezzato in quella veste, l'azienda di Pier Silvio Berlusconi ha comunque deciso di puntare su di lui per dare di nuovo luce a Italia 1.