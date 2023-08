Pier Silvio Berlusconi picchia durissimo, "una caserma a Mediaset": indiscrezioni

Roberto Tortora 01 agosto 2023 a

Il codice etico irrompe sul Grande Fratello Vip, che dalla prossima edizione avrà un taglio editoriale del tutto diverso, per imposizione di Pier Silvio Berlusconi, l'ad di Mediaset entrato a gamba tesa sulle linee guida del programma. Più regole, meno trash, più qualità. Non solo in studio e nella casa, ma anche sul web, come rivela su MondoTv24 il blogger Gianluca Paganotti. Già l’inserimento di una figura autorevole come Cesara Buonamici tra gli opinionisti, del resto, è un segnale di morigerazione aumentata. La prossima edizione del reality, però, sarà anche molto meno “social” rispetto al passato. Le pagine dei fan dovranno mantenere contegno e non litigare tra loro, pena la squalifica del concorrente per cui fanno il tifo.

Tra le nuove regole, anche la squalifica per il concorrente che ha atteggiamenti o comportamenti che possano innescare una lite. Senza televoto, ma direttamente e non ci sarà la possibilità di tornare in studio da Alfonso Signorini, partecipare a un’intervista radiofonica e presenziare nel salotto di Silvia Toffanin. Il prontuario non finisce qui, ecco altri dettami: “Nessuno può permettersi il lusso, da quest’anno, di non partecipare alle attività della Casa, che deve essere sempre curata e pulita. La parola d’ordine è: ordine, pulizia e rigore. Attenzione anche a mostrarsi in atteggiamenti: per le donne da gatte in calore e per gli uomini troppo latin lover che si spingono ad atteggiamenti che possano trasgredire”.

Insomma, più che una casa quella del prossimo GF sarà una vera e propria caserma, non a caso a Cinecittà proseguono i lavori di ristrutturazione, un vero e proprio ribaltamento da cima a fondo. A questo punto ci aspettiamo anche l’inserimento di celle per i più cattivi.