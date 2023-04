"Barbara D'Urso? Non solo". Memo Remigi, flirt-vip: altri due nomi clamorosi

22 aprile 2023 a

Perché tra Barbara D'Urso e Memo Remigi è finita? La conduttrice di Mediaset e il grande cantante, incappato nell'imbarazzante scivolone con Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno che lo ha visto di fatto estromesso dalla Rai, una quarantina d'anni fa hanno avuto una storia d'amore. Lei giovanissima e agli esordi nel mondo dello spettacolo, lui reduce dal grandissimo successo del classico Innamorati a Milano, sposato e nel pieno della carriera. A svelare cos'ha portato alla conclusione della loro relazione è stato lo stesso Remigi, 84 anni, in una intervista al settimanale Nuovo: "Tra noi è finita nel momento in cui Barbara voleva da me un matrimonio ed un figlio e io queste due cose le avevo già…". Una incompatibilità di destini, per così dire: "Così abbiamo preso due strade diverse".

Memo godeva fama di tombeur des femmes, e infatti nella sua vita sentimentale non mancano conquiste eclatanti, con colleghe del mondo del jet set. Oltre alla D'Urso, oggi conduttrice di Pomeriggio 5, il cantante ha avuto flirt con Catherin Spaak ("Ci siamo incontrati in un suo momento di crisi, ci siamo capiti al volo e ci siamo consolati a vicenda…") e una "intesa artistica" con Rosanna Schiaffino: "E’ stata lei ad intuire che avrei potuto fare anche l’attore…". Altro colpo di fulmine con una grande del nostro cinema e del teatro come Valeria Fabrizi. "Un incontro intenso, ma la vampata tra noi si è spenta subito…".

Inevitabile poi una riflessione su quanto accaduto nello studio del programma pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai 1, con Remigi beccato dalle telecamere nell'accarezzare i fianchi della collega Morlacchi. "E’ stata emessa una sentenza senza contraddittorio. Ho chiesto scusa perché ho capito l’errore, ma sui media sono passato come un vecchio libidinoso".