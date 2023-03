Jessica Morlacchi crolla, "non ci riesco": il gesto di Serena Bortone

13 marzo 2023 a

Jessica Morlacchi si è commossa per Melissa Agliottone, la vincitrice di The Voice Kids. Il programma condotto da Antonella Clerici ha riscosso grande successo anche nella versione dedicata gli adolescenti: se ne è discusso a Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone. Quest’ultima ha chiesto alla Morlacchi un commento sull’esibizione della piccola vincitrice e degli altri concorrenti.

“Non ce la faccio a vederli perché torno indietro - ha dichiarato - io sabato sera sul letto a guardarli scoppiavo a piangere, puoi chiedere a mia madre. E poi loro sono puri e non sanno quello che li aspetta”. A far commuovere la Morlacchi è soprattutto il ricordo che riaffiora delle difficoltà che ha dovuto affrontare. Da adolescente Jessica aveva riscosso grande successo come leader dei Gazosa, ma gli anni seguenti sono stati complicati da gestire, con la cantante che ha confessato che a causa dell’eccessiva popolarità ha sofferto di attacchi di panico e ansia.

Ecco perché si è sentita di parlare a cuore aperto alla giovane Melissa: “Il consiglio più grande che posso darti, sarò ripetitiva è che la scuola è la prima cosa e poi falle tu le tue scelte, nel senso ascolta i tuoi genitori ma fai le cose che piacciono a te”. Dopo una carriera da solista altalenante, la Morlacchi ha ormai trovato la sua dimensione nel piccolo schermo, dove partecipa a varie trasmissioni della Rai.