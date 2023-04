Romina Carrisi, fucilata agli autori Rai: "Io mummia? Sono d'accordo"

14 aprile 2023 a

Romina Carrisi si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Ospite fissa di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone su Rai 1, la figlia di Al Bano Carrisi è finita nel mirino degli haters. Il motivo? In molti non capiscono il motivo della sua presenza. "Ma esattamente - si chiede un utente - la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?". Ma la sua replica non si fa attendere: "Sono perfettamente d'accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata".

Ma l'utente rincara la dose, tentando di giustificarla: "Romina si vedeva che eri scaz**ta. Peccato perché faresti meglio di tutti". Con lei, come opinionisti, Francesco Oppini, Jessica Morlacchi, Antonio Mezzancella, Massimo Cannoletta, Laura Freddi, Samuel Peron e Valerio Scanu.

Eppure, a detta della figlia di Romina Power, il margine per esprimere la propria opinione non è tanto. E chissà se a breve dai vertici Rai non arriveranno provvedimenti. "Non ha avuto senso introdurre nuovi affetti stabili. Purtroppo, siete tutti lì come pubblico non parlante. A parte qualche balletto e commento o servizio in esterna, avete un ruolo decorativo, pur pagati. È coraggioso da parte tua esporti pubblicamente sulla questione", plaude invece un telespettatore.