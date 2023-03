Oggi è un altro giorno, Morlacchi choc: "Battiti fino a 164"

09 marzo 2023 a

a

a

Una confessione inaspettata quella di Jessica Morlacchi. La cantante, ospite di Serena Bortone durante Oggi è un altro giorno ha ammesso di aver sofferto di attacchi di panico. L'occasione per parlare del tema è stata l'ospitata del musicista e produttore discografico Franco Godi. Lui stesso ha confidato la sua tragica esperienza. "Io capisco benissimo cosa vuole dire - è intervenuta la Morlacchi rompendo il silenzio -. Io ho avuto i battiti anche fino a 164…è terribile".

"Non dimentico quello che ha fatto Mara Venier": Bortone, confessione inedita

Non è però la prima volta che Jessica si lascia andare a una confessione simile. In una recente intervista, l'artista aveva confessato che dopo il successo e la popolarità non sono mancati diversi periodi bui: "Eravamo bambini ma abbiamo fatto una vita da grandi. Il mio corpo se ne è accorto, ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, ma io non sapevo riconoscerli".

"Uno che stava da voi...". Memo Remigi, cala il gelo dalla Bortone

E ancora: "Io ho passato 10 anni a casa con gli attacchi di panico, questo comportava anche di non poter viaggiare, ho vissuto 10 anni assurdi. Cinque anni fa ho trovato uno psichiatra favoloso che mi ha rimessa al mondo". Dopo il successo come ex leader dei Gazosa, la Morlacchi è tra gli ospiti quasi fissi del programma di Rai 1. Ma non solo. Si ricordano infatti le partecipazioni a Ora o Mai Più e Tale e Quale Show e i suoi tanti singoli pubblicati sulle piattaforme musicali.