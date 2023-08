Nicola Porro, la maratona del 5 settembre: Mediaset, un esordio pazzesco

05 agosto 2023 a

Appuntamento in apertura di stagione con Nicola Porro. Sarà lui a inaugurare i programmi 2023/2024 di Rete 4 e lo farà con una doppietta: lunedì 4 settembre esordirà nell’access prime time con Stasera Italia, trainandosi poi in prima serata con Quarta Repubblica. Una tirata che si preannuncia già un successo. Non a caso Porro sostituisce Barbara Palombelli alla conduzione del talk politico. Con lui, a dargli il cambio, Bianca Berlinguer.

L'ex giornalista Rai debutterà a Mediaset martedì 5 settembre con il programma di prima serata (che non ha ancora un titolo ma il promo sì). Tra le trasmissioni rodate, quelle che inizieranno a settembre: Fuori dal Coro di Mario Giordano da mercoledì 6, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio da giovedì 7, Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero da venerdì 15. Secondo Publitalia, invece, Zona Bianca esaurirà la sua vita in un doppio appuntamento domenicale del 3 e 10 settembre.

Tornando poi a Stasera Italia, l’appuntamento sarà 7 giorni su 7. Il sabato e la domenica non ci sarà più Controcorrente. Nel weekend, dal 9 settembre, la conduzione di Stasera Italia Weekend passerà ad Augusto Minzolini. Insomma, al Biscione non mancano novità, con un Pier Silvio Berlusconi intenzionato sempre più a perseguire una linea "più giornalistica".