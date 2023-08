Francesca Fagnani? "Vuole vincere, non fare interviste": lo sfregio, chi rifiuta di parlarle

08 agosto 2023 a

a

a

Si scaldano i motori in vista della prossima stagione televisiva. E così anche Francesca Fagnani, per il suo seguitissimo Belve - programma confermato in prima serata su Rai 2 - si muove già a caccia degli ospiti per le sue graffianti interviste. E si è scoperto che l'esordio sarà col botto: in studio Stefano De Martino, l'ex (?) compagno di Belen Rodriguez, il quale potrebbe sbottonarsi sulla recente (seconda) rottura con l'argentina, ancora avvolta in un alone di mistero.

Ma la Fagnani, ovviamente, deve fare i conti anche con alcuni rifiuti. Tra questi, si apprende, quello di Selvaggia Lucarelli, la quale probabilmente preferisce evitare le domande scomode che le verrebbero sottoposte, poiché i fronti dai quali potrebbe essere attaccata sono molti. Anzi moltissimi.

Insomma, un secco "no" da parte della blogger. Per inciso, Selvaggia Lucarelli aveva già rifiutato l'invito per la precedente stagione. A tal proposito, parlando della Fagnani, spiegò: "Vuole vincere, non conoscere l'intervistato". Sarà. La Lucarelli, inoltre, in più di un'occasione ha mostrato come, per Francesca Fagnani, non provi grande simpatia.

Belen Rodriguez trema: tam-tam impazzito, pare che Francesca Fagnani...

Parlando con Davide Maggio del rifiuto della scorsa stagione, disse: "Mi sono giustificata più volte per non essere andata da lei che per non aver battezzato mio figlio, non ho ben capito perché! Non ho voluto farmi intervistare anche dal bravo Cattelan e da molti altri, ma nessuno me ne chiede conto, comincio a pensare che Belve sia una specie di leva obbligatoria. Sono obiettore di coscienza!", concluse Selvaggia Lucarelli.