Myrta Merlino, i dubbi del big di Canale 5: "Sarà molto difficile", un caso a Mediaset

Avvertimenti a Myrta Merlino arrivano da un collega di Canale 5, Francesco Vecchi. Il conduttore di Mattino Cinque News, ospite de La Terrazza della Dolce Vita, condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi, non si è sottratto ai commenti sulla sostituzione sulla bocca di tutti: quella che vede la giornalista di La7 prendere il posto di Barbara d'Urso. "Secondo me lei ha un compito molto difficile - ha esordito senza peli sulla lingua -. Lei fino a quest’anno ha fatto un programma con molta rilevanza dal punto di vista degli ospiti, con un pubblico abbastanza piccolo numericamente. E passa a fare un programma che ha un pubblico molto grande e molto vasto, quindi trovo che la sfida sia più complessa per Myrta Merlino che non per Bianca Berlinguer".

E infatti per lui quello della Berlingue "è un colpo dell’estate nel calciomercato, Mediaset che prende un nome come quello della Berlinguer… Il tipo di televisione che Bianca Berlinguer ha sempre fatto secondo me è una televisione che può tranquillamene inserirsi dentro Mediaset".

Intanto Mattino Cinque News sarà l’ultimo programma daytime a ripartire. Una scela che a Vecchi non è affatto dispiaciuta: "C’è mia moglie che c’ha il pancione, c’ho il bimbo piccolo, sto facendo dei lavori in casa che se non faccio in tempo quello lì che esce deve dormire in un cassetto, per cui… Quando m’hanno chiamato per dire ‘parti più tardi’, ho detto ‘ok, grazie’. Non mi dispiace".