Mediaset, gli "amorazzi" di Canale 5: l'ultimo trionfo firmato Pier Silvio

Ferragosto col botto per le soap di Canale 5. Il “pomeriggio d’amore” della rete ammiraglia Mediaset dedicato alle fiction in rosa, arriva infatti al traguardo delle idi di agosto con una carrellata di ascolti record (sempre oltre il 20% con picchi vicini 25%) di share per le cinque fiction in rosa che occupano il palinsesto dalle 13,42 alle 18 inoltrate. Parliamo ovviamente di Beautiful con la sua trama sempre più intricata da trent’anni a questa parte. Per passare poi alle storie di passioni rosso-Istanbul di Terra Amara, serie turca dove la correlazione tra corna, grilletto facile, chiacchiere e (vedremo) addirittura pugnalate è una drammatica certezza. Tanto quanto i baffoni ottomani dei protagonisti rivali, i belli e impossibili: Demir Yaman (l’attore Murat Ünalmıgl e) Yilmaz Akkaya, interpretato da Uur Gü[email protected] onda alle 14,10 dalla domenica al venerdì.

Beautiful e Terra Amara, però, sono solo le due teste di serie tra le soap che Canale 5 ha confermato in estate dopo i successi già collezionati pure nella stagione invernale, con un breve stop ferragostano alla messa in onda delle puntate inedite solo da domani a domenica 20 agosto, giorni nei quali andranno comunque delle repliche. Nel pomeriggio d’amore di Canale 5, però, specie in estate, c’è molto di più e si va decisamente oltre le 15.

CE N’È PER TUTTI

Gli appassionati spettatori del genere, infatti, non disdegnano di fare filotto anche con le altre due serie aggiunte appositamente per i palinsesti della stagione calda, privi dello show Uomini e Donne. Si tratta dell’altra soap spagnola La promessa in onda alle 14,45 con puntate della durata media che va tra i 50 e i 70 minuti e poi cede il passo, alle 16, all’ulteriore novità turca: My home, my destiny. Entrambe procederanno senza soste programmate, neppure nella settimana di Ferragosto. Particolarmente sorprendente è risultato il gradimento proprio per My Home, my destiny, storia tratta dal romanzo scritto da una psicologa turca e dalla trama vagamente ispirata al riscatto sociale che a luglio ha trionfato superando il 24% di share e sul cui esito a settembre rimane comunque un po’ di mistero.

A dar fiducia a Mediaset e ai suoi pomeriggi d’amore però è proprio il pubblico decisamente fidelizzato, addirittura pare nella fascia di giovani tra i 15 e i 34 anni. Poi di sicuro ce ne sarà pure qualcuno un po’ anestetizzato o tramortito dal combinato disposto digestione-caldo; quello che conta è che il televisore resiste acceso sul 5 e le sue storie di amori sempre più roventi. Il palinsesto in love di Canale 5, almeno fino al prossimo 18 agosto, si conclude quindi con la messa in onda, alle 16,45 di Un altro domani altra serie spagnola che volge alla conclusione definitiva. Manco a dirlo con qualche sposa rifiutata sull’altare e viaggi di nozze destinati all’annullamento.

TRAME APPASSIONANTI

Trame che fanno impazzire le massaie (ma sotto sotto anche mariti e figli) in onda durante questi assolati pomeriggi estivi, nascono sul quadrilatero della passione e delle corna che va da Beverly Hills, in California, sede naturale e set televisivo molto hollywoodiano di Beautiful, storia dell’amore infinito e predestinato tra lo stilista Ridge Forrester e la biondina Brooke Logan attorno ai quali ne capitano di ogni. Con tanto di innumerevoli matrimoni sempre tutti ristretti attorno al cerchio magico (spesso al limite dell’incestuoso) che ruota attorno alla Forrester Creation, l’unica azienda al mondo in cui lavorare è un ottimo diversivo alle estenuanti chiacchiere su chi bacia chi. Beati loro. Della turca Terra Amara, tra proiettili, amanti e figli illegittimi abbiamo detto. Una drammatica faida tra famiglie (capace di superare anche Beautiful in termini di ascolti almeno 2 o 3 punti percentuali in più) che va in ferie domani con l’efferato accoltellamento della matriarca di una delle due casate. Storie che ci accompagneranno con puntate inedite anche nella nuova stagione televisiva di Mediaset, da settembre, quando tornerà anche la regina dell’audience, Maria De Filippi, alla quale le soap hanno tenuto l’ascolto caldo.