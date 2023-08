Nunzia De Girolamo gelata in diretta da Semprini: "Chissà se è una fortuna"

25 agosto 2023 a

Si sta per chiudere l'esperienza di coppia (professionale) di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a Estate in diretta il contenitore pomeridiano di Rai 1. La prima politica, ex ministra dell'Agricoltura, infine protagonista in tv come concorrente a Ballando con le stelle prima del salto (definitivo?) fortunato alla conduzione con Ciao Maschio, in seconda serata sempre su Rai 1. Il secondo, giornalista di lungo corso conun passato importante a Sky prima dell'approdo a viale Mazzini. Coppia inedita, dunque, ma affiatata.

"Le vacanze stanno per finire e anche la nostra coppia sta per finire", la butta lì Nunzia, sempre sul filo dell'ironia. E Semprini replica spiazzandola forse un po': "Anche il nostro lavoro sta per finire chissà se sia una fortuna o meno". Tra i due le scaramucce e i botta e risposta non sono mai mancati, ma sempre all'insegna di un perfetto, godibile "gioco televisivo" anche a fronte di qualche imprevisto.

Un esempio? Dopo Ferragosto, la De Girolamo si era sentita male dietro le quinte, dopo aver festeggiato tra brindisi e qualche snack il compleanno di un autore. Un piccolo stravizio che unito all'aria condizionata "a palla" aveva portato la moglie del senatore Pd Francesco Boccia a svenire. Ripresasi, è andata regolarmente in onda affiancata da Semprini, entrambi seduti su una poltroncina per precauzione. "E' proprio gentile - lo ha ringraziato in diretta -. Io te ne dico di tutti i colori però la verità è che è un gentiluomo di altri tempi. Sono svenuta e lui ha ben pensato di metterci sulle poltroncine non si sa mai. E' stato molto tenero".