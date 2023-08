Striscia la Notizia, il Parco verde di Caivano? Ecco le immagini esclusive

27 agosto 2023 a

Il quartiere Parco Verde di Caivano, dove due cugine di 10 e 12 anni sarebbero state stuprate da un gruppo di adolescenti, è già noto al pubblico di Striscia la Notizia. A giugno 2023, infatti, l'inviato del tg satirico Luca Abete realizzò un servizio nel centro sportivo di quella zona. Lo stupro, denunciato dai familiari delle vittime, sarebbe avvenuto a luglio in un capannone abbandonato della zona. Pare, inoltre, che almeno una delle due ragazzine avesse già subito violenze. Alla fine, su richiesta dei servizi sociali, confermata dal tribunale, entrambe sarebbero state allontanate dalle famiglie.

Abete ci andò su invito del parroco anti-camorra Maurizio Patriciello per documentare l’abbandono e il degrado di quella località, ma anche per accendere la speranza di una rinascita per il centro, che era rimasto aperto, in qualità di teatro, fino al 2019. Il Parco Verde di Caivano nacque diversi anni fa per ospitare i napoletani che avevano perso la casa nel terremoto del 1980. Dunque, venne costruito per dare una sistemazione provvisoria a chi non aveva più nulla. Oggi, a distanza di quasi quarant’anni, è abitato da 5-6mila persone. E purtroppo è considerata anche una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa.

