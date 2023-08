Alan Friedman, beccato dalla regia: il raptus fuorionda a La7

28 agosto 2023 a

Il fantasma di Donald Trump aleggia sugli Sin tati Uniti e pure negli studi di In Onda, su La7. Marianna Aprile e Luca Telese non trasmettono dalla Casa Bianca, ma nel loro piccolo riescono a trasmettere lo stesso senso di inquietudine e angoscia che, immaginiamo, attanaglierà Joe Biden e i democratici per i prossimi mesi. Si parte dal mugshot, l’ormai famigerata foto segnaletica scattata all’ex presidente finito in arresto.

"Disonesta, ecco la sinistra". Trump è stato arrestato: choc, la foto segnaletica | Guarda

Alan Friedman, anti-trumpiano di ferro, avverte tutti: «Trump grida al complotto e alla caccia alle streghe, ci ricorda qualcuno in Italia. Userà l’incriminazione per diventare l’unico candidato repubblicano e nel 2024 si dividerà con il suo jet privato tra comizi e processi in tribunale. Avremo Trump e Biden, anche se gli americani non vogliono nessuno dei due. E sarà un testa a testa, ci sono possibilità che Trump torni presidente».

"Raptus" Friedman. l'applauso fuori onda: guarda il video di La7

Un incubo a occhi aperti anche per l’ingegnere aerospaziale Amelia Ercoli Finzi: «Per carità! Vorrebbe essere un ribelle, il ribelle ha sempre fascino ma quando lo è contro l’usurpatore, contro l’ingiustizia. Non come Trump che bada solo agli affari suoi e che non ha nessun interesse per il benessere degli altri. Pensate a una persona che ha costruito il muro con il Messico, ha diviso i figli dai genitori con una cattiveria, una crudeltà. Lo diceva anche sua sorella, una persona così è solo pericolosa».

Video su questo argomento "Non ho fatto nulla di male": arresto e foto segnaletica, parla Trump

La regia di La7 inquadra Friedman, in solluchero, tutto preso ad applaudire la professoressa. Chiusura con la Alan-profezia: «Trump è un filo-Putiniano, consegnerebbe la testa di Zelensky su un vassoio di argento in due minuti, così risolverebbe la guerra in Ucraina. Meloni è moderata e pro-Nato mentre Trump è anti-Nato». Sarà una lunghissima campagna elettorale americana (in Italia).