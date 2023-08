Donald Trump è stato arrestato: "Alto 1,92, peso 97 chili", la foto segnaletica

25 agosto 2023 a

Donald Trump è stato arrestato in Georgia. "È un giorno molto triste per l’America, non sarebbe mai dovuto accadere", ha affermato il detenuto P01135809. Quindi ha aggiunto: "Quella che è avvenuta è stata una parodia della giustizia. Io non ho fatto nulla di sbagliato, mentre loro stanno interferendo con le elezioni. Noi abbiamo tutto il diritto di contestare un’elezione che pensiamo sia disonesta". L'assalto giudiziario sull'ex presidente Usa dunque prosegue e non si ferma anche in visrta del voto per le presidenziali del 2024. La foto segnaletica, il numero di matricola, le impronte e la schedatura: "Alto 1,92, peso 97 chili, capelli biondi o rossi".

Trump è stato sottoposto al protocollo dell'arresto e l'ex presidente si è sfogato davanti ai cronisti. Trump è accusato di aver tentato di ribaltare la sconfitta alle elezioni generali del 2020 in Georgia. L'indagine del procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, è iniziata poco dopo la pubblicazione della registrazione di una telefonata del 2 gennaio 2021 tra Trump e il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, in cui l'allora presidente suggeriva che Raffensperger avrebbe potuto "trovare 11.780 voti", sufficienti per superare Joe Biden. "Devo prepararmi per andare ad Atlanta, in Georgia, dove gli omicidi e altri crimini violenti hanno raggiunto livelli mai visti finora, per essere ARRESTATO da un procuratore distrettuale della sinistra radicale e malvivente, Fani Willis, per una telefonata perfetta e per aver avuto l'audacia di sfidare un'elezione truccata e bloccata", aveva detto il tycoon qualche ora prima di costituirsi. Non ci sono precedenti, è la prima volta per un ex presidente degli Stati Uniti.