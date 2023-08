Reazione a catena, mai successo prima: quando andrà in onda l'ultima puntata

28 agosto 2023 a

Quest'anno il quiz dell'estate di Rai 1, Reazione a catena, durerà un po' più a lungo rispetto alle scorse edizioni. E si tratta di un cambiamento radicale per il programma condotto da Marco Liorni. È la prima volta che avviene in ben 17 edizioni. I campioni in carica sono ancora i Dai e Dai, tre amici di Livorno, il cui montepremi cresce puntata dopo puntata.

Per la prima volta, insomma, quest'anno il pubblico di Reazione a catena potrà assistere alla versione autunnale dello show. L’ultima puntata è stata già programmata: andrà in onda il 17 dicembre prossimo. L’Eredità tornerà sul piccolo schermo più tardi. Il game-show di Liorni è diventato ormai una macchina perfetta in grado di incassare degli ottimi ascolti: alcune puntate hanno registrato addirittura i 2,6 milioni.

Sono stati in tanti a condurre questo fortunato programma negli anni: Pupo, Pino Insegno, Amadeus e Gabriele Corsi. Poi, dal 2019 in poi è arrivato Marco Liorni, molto apprezzato dai telespettatori. "Il successo di Reazione a catena è Reazione a catena - ha detto il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni -. I miei meriti? Cerco solo di non rovinarlo, mi limito a esaltare i motivi per cui la gente lo guarda”. E ancora: “La creatività muove tutto. Anche se non ce ne accorgiamo le parole risvegliano sempre qualcosa in noi, combinarle tra di loro e associarle è un lavoro che ci fa sentire liberi, che ci fa stare bene”.